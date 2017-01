Pub

A agência de segurança automóvel norte-americana não conseguiu provar que o sistema apresenta um defeito que obrigasse a Tesla a recolher os modelos

As autoridades norte-americanas vão arquivar a investigação ao acidente com um carro da Tesla que levou à morte do condutor enquanto estava a usar o sistema de apoio à condução autónoma (Autopilot). A marca liderada por Elon Musk não vai precisar de chamar os veículos aos centros de reparação nem de pagar qualquer multa relativa ao caso, adiantam a Reuters e a AP citando fontes ligadas ao processo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia