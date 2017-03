Pub

De acordo com o estudo, "os efeitos do Quantitative Easing e da regulação bancária causaram uma divergência superior a 100 mil milhões de dólares"

O setor financeiro está prestes a enfrentar uma reviravolta. Segundo o mais recente estudo da Oliver Wyman, em conjunto com o Morgan Stanely, as gestoras de ativos estão a perder terreno em relação aos bancos grossistas, cuja área de negócio é centrada no mercado de capitais, nos grandes clientes e nos produtos estruturados.

