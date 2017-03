Pub

Os EUA continuam a ocupar o primeiro lugar como nação mais poderosa, apesar da "perda de respeito" por causa da eleição de Donald Trump

Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e Alemanha são os cinco países mais poderosos e influentes do mundo. A eleição foi feita pela organização de media US News an World Report, que todos os anos divulga o estudo "Melhores Países", publicado pelo Business Insider, que serve como ranking para conhecer os países mais poderosos e influentes a nível internacional.

