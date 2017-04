Pub

Depois das baterias que explodiam, a Samsung promete "a maior inovação no mercado de smartphones em muitos, muitos anos": a Bixby e "ecrã infinito"

Ela ajuda-o a organizar a sua vida. Aprende consigo. Os sites que gosta de ler, as aplicações que usa ao longo do dia, organiza-as no seu ecrã. Ajuda-o a navegar no mundo. Não sabe que monumento famoso é este para o qual está a olhar? Não precisa de puxar pela memória: aponta a câmara do seu Galaxy S8 e a Bixby não só o identifica como ainda lhe faz uma série de sugestões sobre locais onde comer nas redondezas. É a assistente inteligente que a Samsung tirou da cartola com o lançamento do novo smartphone da empresa sul-coreana. A grande aposta da marca depois do fiasco das baterias que explodiam do Galaxy Note 7 chega ao mercado europeu a 28 de abril.

