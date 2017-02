Pub

Popular Portugal anunciou em novembro que decidiu reduzir 295 postos de trabalho e fechar 47 agências, na sequência da reestruturação do grupo

O presidente do Popular Portugal garante que o banco está para ficar no país, isto apesar das notícias que chegam de Espanha a dar conta que este é um dos ativos disponíveis para venda por parte do grupo Popular.

