Pub

A GNR continua a ser a entidade com mais viaturas do Estado: um total de 5962, no fim de 2016

Os vários organismos e serviços do Estado tinham uma frota automóvel composta por um total de 25 947 viaturas no final de 2016, o que representa um decréscimo de 762 veículos (2,8%) em relação ao ano anterior.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia