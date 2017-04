Pub

Os vários organismos e serviços do Estado tinham uma frota automóvel composta por um total de 25 947 viaturas no final de 2016, o que representa um decréscimo de 762 veículos (2,8%) em relação ao ano anterior.

De acordo com a análise do DN/Dinheiro Vivo aos dados divulgados pela Entidade dos Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap), organismo que gere o sistema de gestão do Parque de Veículos do Estado (PVE), esta é a maior redução anual desde 2011. Se compararmos com o universo registado no final desse ano, verifica-se uma diminuição de 1745 viaturas (6,3%). Os dados da eSPap revelam ainda que a idade média da frota era de 15,18 anos no final de 2016, tendo quase metade (47%) dos veículos do Estado mais de 16 anos. Em 2015, a idade média era de 14,58 anos e em 2011 de 13 anos.

Em termos de quilometragem, a média do parque de veículos do Estado era de 207 mil quilómetros no final do ano passado, ou seja, mais quatro mil quilómetros do que no ano anterior e mais 18 mil do que em 2011. Quase um quinto (23%) das viaturas tinham já mais de 300 mil quilómetros em 2016.

Não obstante a diminuição global foram adquiridos 376 veículos novos, dos quais 206 por aquisição e 171 através do regime de aluguer operacional de viaturas (AOV). A aquisição continua a ser a modalidade com maior representação na frota do PVE, apesar do despacho n.º 7832/2009 definir como preferencial a opção da contratação através de AOV.

Os dados do relatório anual revelam ainda que saíram 1252 viaturas do PVE em 2016, dos quais 946 por desmantelamento, 33 por restituição de AOV, 12 alienações e 227 "outras saídas".

A análise por ministérios permite concluir que a Administração Interna continua a ser, e por uma grande margem, o que mais viaturas tem, com um total de 11 563. Uma diminuição de 367 veículos em relação a 2015. O Ministério da Defesa surge em segundo lugar, com um total de 4689, menos 20 do que no ano anterior, e o da Agricultura em terceiro, com 2434 viaturas. Com mais de mil viaturas aparecem ainda os ministérios da Saúde (1884), Justiça (1647) e Segurança Social (1091).

As forças de segurança lideram a tabela dos organismos: a GNR, com 5952 veículos, tem 27,3% do total da frota do Estado, e a PSP, com 4531, tem 20,8% do total. Os lugares seguintes são ocupados pelo Exército (2760 viaturas), Polícia Judiciária (990), a Marinha (892), o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (832), o Instituto Nacional de Emergência Médica (771) e a Força Aérea (720).

Entre os 20 primeiros, destaque ainda para os 423 da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e os 332 da do Centro; os 326 da Administração Regional de Saúde do Norte, os 247 da ARS de Lisboa e Vale do Tejo e os 192 da ARS do Centro.