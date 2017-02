Pub

Apesar do património global ter diminuído, devido aos imóveis "não definidos", o número de prédios, andares e casas aumentou

O Estado tinha um total de 23 679 imóveis no final de 2016, ou seja, menos 151 do que no ano anterior.

De acordo com o mais recente relatório do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado (SIIE), divulgado pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), 17 904 imóveis eram do tipo edificado (incluindo 5531 da categoria "não definidos", cuja quantidade baixou, justificando a queda global dos números) e mais 5775 correspondentes a terrenos.

