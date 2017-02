Pub

Excedente global registou uma redução de 397 milhões de euros em relação a janeiro de 2016

As contas do Estado registaram um excedente de 625 milhões de euros em janeiro, o que representa uma redução de 397 milhões em relação ao período homólogo, de acordo com a nota do Ministério das Finanças acabada de divulgar sobre a síntese de execução orçamental do primeiro mês do ano.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia