O ministro do Ambiente anunciou a data e defendeu que se vão sentir melhorias naquele meio de transporte

O ministro do Ambiente anunciou hoje no Parlamento que a estação do metro de Arroios, em Lisboa, vai fechar para obras a 19 de julho, defendendo que se vão sentir melhorias naquele meio de transporte.

