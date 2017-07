Pub

Operadoras perdem mais de nove mil milhões de euros por ano com casos de fraude através de chamadas ou mensagens escritas

As fraudes nas chamadas internacionais, designadas de IRSF, custam todos os anos às operadoras 10,7 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros). Para ajudar a reduzir estes prejuízos para as empresas e para os consumidores, a portuguesa WeDo conta desde o início do ano com a aplicação Raid.Cloud para evitar estes ataques.

