O Espírito do Caramulo, a prova de velocidade e de regularidade organizada pelo Museu do Caramulo e pelo CAV, regressa à Rampa do Caramulo no dia 4 de Junho de 2017. A prova assumirá um traçado com cerca de 2.800 metros de extensão, pela serra acima, sendo este já um ícone do panorama automobilístico nacional [...]

