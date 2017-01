Pub

Especialistas em relações internacionais concordaram hoje em Lisboa que a posse de Donald Trump marca o começo de um novo mundo, de contornos difíceis de antecipar e com incógnitas como o futuro do multilateralismo nascido do pós-guerra.

