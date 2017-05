Pub

O novo vírus Adylkuzz utiliza, "com maior discrição e para diferentes propósitos", as mesmas ferramentas exploradas pelo WannaCry

Um novo ciberataque, com um alcance ainda maior do que o WannaCry, pode estar a ser preparado. O alerta foi dado pela multinacional de cibersegurança Proofpoint à agência AFP. O novo ataque explora a mesma vulnerabilidade do ransomware que desde sexta-feira passada afetou mais de 300 mil computadores em todo o mundo, mas em vez de sequestrar os ficheiros, usa os computadores infetados para gerar moeda virtual.

