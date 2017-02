Pablo Forero, à direita, com Fernando Ullrich (esq.), o presidente do BPI, Artur Santos Silva e o conselheiro delegado do CaixaBank, Gonzalo Gortázar

O atual diretor-geral do CaixaBank assumirá o lugar deixado pelo novo chairman

O espanhol Pablo Forero vai ser o novo presidente executivo do BPI, substituindo Fernando Ulrich, que passará a presidente do Conselho de Administração ('chairman'), comunicou hoje o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após o sucesso da OPA do CaixaBank, que ficou com quase 85% do capital social do BPI, o banco comunicou que o atual presidente do Conselho de Administração, Artur Santos Silva, assim como Fernando Ulrich, presidente da Comissão Executiva, comunicaram que não pretendem ficar nos respetivos cargos após a assembleia-geral de 26 de abril, que elegerá os novos órgãos sociais para um novo mandato.

Assim, o CaixaBank irá propor a nomeação de um novo Conselho de Administração, em que Fernando Ulrich ficará como presidente ('chairman').

Já a Comissão Executiva será liderada pelo espanhol Pablo Forero, atualmente diretor-geral do CaixaBank.

Quanto a Artur Santos Silva, fundador do BPI e atual chairman do banco, será proposto ficar como presidente honorário do Banco BPI e presidente de uma nova Comissão do Conselho de Administração dedicada à responsabilidade social.