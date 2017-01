Pub

O motivo que mais frequentemente encrava a validação das declarações do IRS está nos erros com que muitas empresas reportam as remunerações

A maior parte das divergências com que os contribuintes se deparam quando tentam entregar a sua declaração anual do IRS é causada por erros que as empresas cometem quando reportam ao fisco as remunerações e retenções dos trabalhadores. "É sem dúvida o erro mais frequente", afirmou esta sexta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que esteve esta manhã aos microfones da TSF explicando aos contribuintes mudanças no imposto em 2017.

