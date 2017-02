Pub

Resultados do estudo mostram que os consumidores têm elevadas expectativas no que respeita ao tempo de acesso aos conteúdos

A sua lentidão da sua internet móvel fá-lo perder a paciência? Não é o único. A Vodafone Germany recorreu à Ericsson para estudar as emoções do consumidor. Em conjunto, as empresas socorreram-se da neurociência para compreender o que pensam, realmente, os subscritores de serviços de banda larga móvel sobre o desempenho da rede. E concluíram que basta um atraso de apenas dois segundos no upload de uma selfie para o Facebook "para causar stress" aos utilizadores de smartphones.

