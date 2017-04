Pub

Os preços para o envio de cartas e encomendas até 100 gramas pelos CTT aumentam a partir de hoje, passando a custar em média mais 2,4%, continuando os envios mais pesados a ter os mesmos custos.

De acordo com o novo mapa de preços dos CTT divulgado na semana passada, uma carta até 20 gramas enviada em correio normal passará, a partir de hoje, a custar 0,50 euros, quando até aqui custava 0,47 euros (mais três cêntimos).

O patamar seguinte diz respeito às missivas entre 20 e 50 gramas em formato normalizado, e aqui o preço passa de 0,60 euros para 0,65 euros, enquanto entre os 50 e os 100 gramas dá-se um aumento também de cinco cêntimos, de 0,75 euros para 0,80 euros.

A partir daí, há uma manutenção no tarifário: encomendas e cartas entre os 100 e 500 gramas ficam nos 1,40 euros e entre 500 gramas e dois quilos o preço é de 3,25 euros.

Os CTT - Correios de Portugal vão proceder a uma atualização média de 2,4% de preços a partir de hoje, que se enquadra na política tarifária da empresa para este ano.

Segundo a empresa, "a presente atualização corresponde a uma variação média anual dos preços de 1,9%, refletindo também o efeito da atualização dos preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade".

Os novos preços foram definidos em conformidade com os critérios de fixação de preços do Serviço Postal Universal definidos pela ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações, de acordo com o comunicado.