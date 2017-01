Pub

As entrevistas de emprego são sempre momentos de stress. Preparar-se adequadamente para o que o espera pode fazer a diferença entre conseguir o emprego ou saltar de escritório em escritório

Não importa a quantas entrevistas de trabalho já tenha ido, a coisa nunca fica mais fácil. E todos os conselhos do mundo são parca ajuda para os nervos, mas apesar do stress, uma boa preparação pode ser muito relevante. Os sites de emprego e Recursos Humanos estão repletos de conselhos sobre como comportar-se numa entrevista de trabalho. Aqui ficam os cinco mais comummente focados em perguntas típicas a que nem sempre conseguimos responder da melhor maneira.

1. Fala-me sobre si. Considerando que uma entrevista razoável não excederá os 30 minutos, é importante focar-se na informação mais relevante sobre as suas capacidades. Três ou quatro pontos explicados com objetividade - recorrendo a exemplos curtos, casos concretos em que essas características fizeram a diferença - é tudo quanto o seu entrevistador quer ouvir. Estou disposto a aprender ou trabalho bem em equipa são alguns dos exemplos recomendados. Mas acima de tudo, seja verdadeiro - mais cedo (ao pedir referências sobre si) ou mais tarde (no dia a dia, caso seja contratado), a verdade virá ao de cima.

2. Quais são os seus pontos fortes?... É mais uma em que pode jogar com a antecipação. Prepare uma lista das qualidades profissionais que reconhece em si e teste esses aspetos junto de quem já trabalhou consigo - colegas, chefes e empregados. Pedir referências na página de LinkedIn, por exemplo, pode também ajudá-lo com algumas pistas sobre capacidades que não vê tão claramente ou que simplesmente não imaginava terem grande importância mas contam para os outros. Talvez seja excelente a motivar equipas e nunca se tenha apercebido de quão longe essa qualidade o pode levar.

3. ... E os seus pontos fracos? Tem o hábito de procrastinar? Só trabalha realmente bem quando os prazos apertam? Não consegue cumprir um horário? Evite apresentar uma lista de defeitos. A melhor forma de responder a este tipo de pergunta é focar-se na forma como está a trabalhar para corrigir as suas falhas - e mostrar vontade de cumprir esse desafio. Assim, se por exemplo é demasiado picuinhas com detalhes que nem sempre importam, diga que dá demasiada atenção aos pormenores mas está a esforçar-se por olhar cada vez mais para a realidade mais abrangente. Ou foque o seu discurso nas vantagens que decorrem das suas fraquezas: trabalhar bem sob pressão é uma mais-valia que nem todos têm e pode realmente fazer a diferença - conte um episódio em que isso tenha valido um sucesso profissional e comprometa-se a trabalhar para que essas capacidades venham ao de cima antes de os prazos realmente apertarem.

4. Onde se vê daqui a cinco anos? Não há nada de errado em mostrar alguma ambição, mas se está a tentar um lugar numa empresa talvez seja boa ideia passar ao empregador a segurança de que planeia ficar por ali uns tempos - e não que aquele emprego é apenas um degrau para chegar a um lugar que nada tem que ver com aquela realidade profissional. Inclua nos seus projetos a empresa à qual está a candidatar-se. Por exemplo: pode afirmar que quer estar à frente de uma equipa naquela companhia, ou passar para outro departamento continuando a crescer e a somar valor à empresa à qual se candidata. E em vez de o apresentar como um simples projeto, explique como tenciona lá chegar - em que tipo de trabalho pode fazer a diferença, mostrar valor, o que tenciona aprender, etc.

5. Tem alguma dúvida sobre o emprego/a empresa? O mais fácil seria abanar a cabeça, sorrir e despedir-se, mas nem sempre a estratégia mais simples é a mais vantajosa. Prepare uma ou duas questões para fazer ao entrevistador que demonstrem o seu interesse na entrevista e na empresa - por favor, nada que tenha sido exaustivamente debatido na meia hora anterior, caso contrário estará a mostrar desatenção, em vez de interesse. O que funciona? Perguntas como: qual é a melhor parte de trabalhar nesta empresa / a parte mais difícil deste emprego?; ou quais são os objetivos de crescimento de médio prazo da companhia? revelam que está interessado e comprometido com aquele projeto.