Pub

A edição deste ano da conferência internacional tecnológica WebSummit, em Lisboa, terá um máximo de 60 mil participantes e ocupará a totalidade dos 100 mil metros quadrados da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Em entrevista à agência Lusa, o presidente executivo do evento, Paddy Cosgrave, notou o maior aumento de sempre nos bilhetes, em 30%, porque "60 mil [participantes] é o número perfeito para o local [FIL]".

Notando que as 53 mil pessoas da 1.ª edição da conferência em Portugal resultaram num "cenário muito, muito ocupado", o líder do evento garantiu que a "missão" da WebSummit não é alcançar um milhão de participantes, "mas como tornar as pessoas um milhão de vezes mais felizes, ao melhorar as experiências".

"Temos muito que anunciar nos próximos meses e vamos adicionar tantas coisas para que os participantes retirem ainda mais dos três ou quatro dias [de conferência]", garantiu o irlandês, anunciando que em novembro estarão abertos os quatro pavilhões da FIL.

Em paralelo à WebSummit de 2016, realizou-se uma reunião inédita de decisores políticos, o Lisbon Global Fórum, e que Paddy Cosgrave qualificou hoje à Lusa de "modesta, mas com muito sucesso".

"Este ano queremos passar ao nível seguinte e haverá mais políticos, cientistas, académicos a juntarem-se para terem discussões sérias sobre assuntos que estão a mudar o mundo e a criar muita incerteza", referiu o empresário, exemplificando com eleições a decorrer em vários locais.

No dia em que inaugurou em Lisboa os primeiros escritórios da WebSummit fora de Dublin, o fundador da conferência comentou ainda o interesse que os asiáticos têm mostrado na compra de bilhetes para a edição de 2017, indicando ainda que os jovens com poucos rendimentos, à semelhança do ano passado, continuarão a centrar atenções da organização.

Na apresentação dos escritórios, onde estarão sobretudo especialistas portugueses das áreas de vendas e desenvolvimento de 'software', num edifício da Portugal Telecom junto do Cais do Sodré, a organização da WebSummit anunciou uma campanha de descontos para entradas na conferência, que decorrerá entre 06 e 09 de novembro.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a WebSummit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

Só a sede em Dublin concentra mais de 140 pessoas, que trabalham também na organização de outros eventos globais como o Collision, nos Estados Unidos, o RISE, em Hong Kong (China), e MoneyConf, em Madrid.

Na edição de 2016, a WebSummit atraiu a Lisboa cerca de 53.000 participantes, de 166 países, incluindo 15.000 empresas, 7.000 presidentes executivos e 700 investidores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2020 e poderá ficar por mais dois anos.