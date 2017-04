Pub

O fundador e presidente da WebSummit, Paddy Cosgrave, avançou hoje que os Açores e cidades históricas de Portugal estão na mira da organização para a realização de eventos adicionais à cimeira tecnológica.

"Gastei dois dias e meio naquelas duas ilhas maravilhosas [S. Miguel e Terceira, nos Açores] e a minha equipa também andou muito discretamente por Portugal, visitando cidades fantásticas, algumas cidades muito, muito antigas, outras muito 'cool' e com espírito criativo no norte, assim como nas cidades quentes do sul", disse Paddy Cosgrave, em entrevista à Lusa.

O fundador daquela que se apresenta como a maior conferência de empreendedorismo do mundo reforçou estar "à procura de locais diferentes para eventos adicionais à WebSummit", até porque este evento "não se resume aos quatro dias", integrando também iniciativas, por exemplo, ao fim de semana, como a Surf Summit, que no ano passado decorreu na Ericeira mesmo antes do arranque da cimeira.

"Em 2018, estaremos a olhar para outras 'casas' fantásticas para a realização de eventos. Nos próximos seis meses, já estaremos em condições de fazer algumas decisões, mas este é um longo processo", disse.

Paddy Cosgrave contou que a sua equipa já está a trabalhar com pessoas em outras cidades do país e a estudar qual a melhor opção para acolher os participantes.

Sobre as cidades que poderão ser escolhidas, Paddy Cosgrave nada disse: "Não me consigo lembrar", disse, sorrindo, mas ao ser questionado sobre a cidade do Porto brincou.

"O nome é-me familiar. Portugal é mais do que Lisboa e há tantas outras cidades e localizações fantásticas. As pessoas já voam de qualquer forma do Japão ou de S. Francisco para vir a Lisboa, por que não mostrar um pouco mais de Portugal?", afirmou.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a WebSummit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A WebSummit é uma conferência global de tecnologia que volta a decorrer este ano em Lisboa, depois de ter atraído à capital portuguesa na edição anterior cerca de 53.000 participantes, de 166 países, incluindo 15.000 empresas, 7.000 presidentes executivos e 700 investidores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2020 e poderá ficar por mais dois anos.

A edição deste ano da WebSummit decorrerá entre 06 e 09 de novembro, em Lisboa.