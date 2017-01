Pub

Orçamento do Estado para este ano inclui uma proposta do PCP em que a observância do mercado de combustíveis passa para a ERSE

A Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENMC) tem um novo presidente desde 7 de dezembro de 2016. Filipe Rodrigues Meirinho substituiu Paulo Carmona, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros que foi tornada pública esta quarta-feira, 11 de janeiro.

