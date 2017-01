Pub

As 23 empresas premiadas nas várias categorias da revista Star Company receberam Diplomas

A melhor performance empresarial foi distinguida pelo Dinheiro Vivo na edição especial Star Company. Uma revista anual, publicada com o DN e JN. Com as 1000 Maiores empresas nacionais, este ano estreia o ranking Banca & Seguros.

