África continua a ser o continente com maior crescimento das intenções de viagens de negócios, revela o Barómetro

Com maior confiança no desempenho da economia, 60% das empresas portuguesas planeiam aumentar as viagens de negócios em 2017, revela o Barómetro das Viagens de Negócios realizado pela Travelstore e a Global Business Travel. Europa e África tornam a ser os continentes com maior aumento do investimento em viagens.

