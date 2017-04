Pub

Estas são as penalizações que o governo está a estudar no âmbito da nova lei sobre o combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres

As empresas com desigualdades salariais poderão vir a ser proibidas de assinar contratos com o Estado e aceder a concursos de fundos europeus.

