Autores do estudo "A poupança e o financiamento da economia portuguesa" referem que as empresas portuguesas estão entre as mais endividadas.

Quem é que afinal viveu acima das possibilidades em Portugal? A resposta é dada por Fernando Alexandre, um dos quatro economistas da Universidade do Minho que elaboraram o estudo "A poupança e o financiamento da economia portuguesa" que é hoje apresentado.

