As pequenas e médias empresas (PME) podem, a partir de hoje, recorrer às cinco linhas de Crédito Capitalizar, com um montante global de 1.600 milhões de euros, junto das instituições financeiras, de acordo com o Ministério da Economia.

