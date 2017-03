Pub

Quando as organizações empurram os seus funcionários para papéis de gestão em que eles não prosperam, correm o risco de perder um excelente empregado.

Um empregado de elevado potencial está geralmente nos 5% de topo dos profissionais de uma organização. Estas pessoas são consideradas as mais capazes, mais motivadas e com mais probabilidades de ascenderem a posições de responsabilidade e poder. A fim de ajudar estes empregados a prepararem-se para papéis de liderança de uma forma cuidadosa e eficiente, as empresas instituem frequentemente programas formais de alto desempenho (HIPO).

