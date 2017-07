Pub

As conclusões do relatório Norte Estrutura foram divulgadas esta segunda-feira

As empresas do Norte apresentaram o melhor desempenho económico a nível nacional entre 2008 e 2015, tendo-se mostrado as "mais resilientes" durante a crise e aquelas que asseguraram o crescimento em Portugal, conclui o relatório Norte Estrutura divulgado esta segunda-feira.

"Nos períodos recessivos, mostraram-se as mais resilientes e, na fase de recuperação económica, foram o motor do crescimento empresarial em Portugal num conjunto de indicadores, em particular no pessoal ao serviço, no valor acrescentado bruto, no volume de negócios, nos gastos com o pessoal e na produtividade do trabalho", pode ler-se no documento elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Segundo o relatório, que identifica as tendências que marcam a evolução económica na região a médio longo prazo, "a proporção de sociedades da região do Norte no total nacional cresceu de 32,2% para 34,0% entre 2008 e 2015, um aumento que se traduziu em mais 7.925 sociedades na região do Norte e mais 3.996 em Portugal".

"Depois do choque externo que ocorreu entre 2007 e 2008, a evolução que se seguiu até 2015 mostrou que as sociedades com sede na região do Norte foram mais resilientes do que as de Portugal no seu todo", sustenta o relatório segundo o qual, no período de recuperação económica do país, as empresas do Norte "tiveram um melhor desempenho".

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no período entre 2012 e 2015, "as sociedades da região do Norte recuperaram parcialmente o emprego perdido, com mais 57.281 pessoas ao serviço (+6,6%), um valor que confronta com mais 112.718 (+4,4%) em Portugal". Já em termos de volume de negócios, no mesmo período as empresas do Norte entraram numa "trajetória de recuperação", registando um aumento de 6.462 milhões de euros (+7,8%).

No geral, diz o relatório que "o Norte voltou a contribuir com cerca de metade do crescimento no contexto nacional entre 2012 e 2015", período durante o qual "a produtividade aparente do trabalho (...) cresceu cerca de três vezes mais na região do que em Portugal".

"O dinamismo da economia empresarial da região do Norte foi, decisivamente, um pilar fundamental para o crescimento da economia no contexto nacional", destaca a CCDR-N, realçando que "a prova disso foi a retoma que, entretanto, aconteceu nos indicadores de produção, de competitividade, de rendimento, de rendibilidade".

Numa análise setorial, o setor das indústrias transformadoras mostrou-se, em 2015, como "o mais importante", contando com 341.536 pessoas ao serviço das sociedades do Norte, correspondendo a 37,1% do total das atividades económicas, enquanto o comércio empregava 195.869 indivíduos (21,3%) e a construção 102.826 (11,2%).

Em conclusão, entre 2012 e 2015, na região do Norte, o volume de negócios aumentou 7,8%, os gastos com o pessoal cresceram 9,6%, as remunerações por trabalhador subiram 3,7% e a produtividade aparente do trabalho aumentou 10,0%.

A evolução da situação patrimonial e financeira das sociedades nesse período mostrou que os capitais próprios do Norte aumentaram 23,5%, por sociedade, traduzindo-se num aumento da autonomia financeira de 31,9% para 38,0%.