Cotadas conseguiram aumentar lucros, com as exportadoras em destaque. O grande problema das empresas nacionais continua a ser as receitas. 2017 não será um ano fácil

As empresas cotadas na Bolsa de Lisboa voltaram a encher os cofres no ano passado. Em conjunto, as 17 empresas do índice PSI 20 que já apresentaram as contas de 2016 registaram um aumento dos lucros de 101 milhões de euros, conseguindo ultrapassar a fasquia dos três mil milhões. Entre as dez cotadas que reportaram um aumento dos ganhos face a 2015, o destaque positivo vai para o setor do retalho.

A chave do sucesso está nas exportações. "A dinâmica da procura interna está limitada pela baixa poupança e pelo elevado nível de crédito, pelo que as empresas que obtêm pelo menos 75% da receitas no exterior podem beneficiar de um maior crescimento nesta altura", destaca João Queiroz, diretor da banca online do Banco Carregosa. É o caso de grupos como Jerónimo Martins, Sonae, Corticeira Amorim ou Mota-Engil.

A Jerónimo Martins, liderada por Pedro Soares dos Santos, continua a ter na Polónia o grande motor de crescimento. Só a cadeia de supermercados Biedronka representa 70% das vendas do grupo. Já a Corticeira Amorim, que em 2016 viu os lucros disparar quase 90% e ultrapassou pela primeira vez a marca dos cem milhões de euros, vendeu para fora mais de 95% da produção de cortiça. Quem colocou um pé no travão dos lucros foram as energéticas. Excluindo o setor financeiro, o maior deslize pertenceu à EDP Renováveis, que viu os ganhos recuar 66%. Também a Galp lucrou menos 24% em 2016.

Na visão dos analistas questionados pelo DN/Dinheiro Vivo, o grande problemas das empresas nacionais continua a ser a geração de receitas. É que, apesar do aumento dos lucros, as receitas totais caíram cerca de 2%. "Menos de metade das empresas conseguiram aumentar as vendas e o agregado continua negativo. O ambiente com taxas de crescimento económico modesto continua a ser um desafio que mantém o investimento e o consumo em níveis considerados baixos. De acordo com o Banco de Portugal, os níveis de endividamento das empresas não financeiras mantêm-se ainda demasiado elevados", sublinha Marisa Cabrita, gestora de ativos da Orey iTrade.

A época de apresentação de resultados só fica completa no final de abril, com a publicação das contas da Pharol e da Ibersol, promovida ao PSI 20 há menos de um mês. Mas, se a gestora de cadeias de restauração promete agitar pouco o balanço final das contas de 2016, o mesmo não deverá acontecer com a Pharol. A antiga PT tem como único ativo a participação na operadora brasileira Oi, que teve prejuízos superiores a dois mil milhões de euros no ano passado. A apresentação das contas da Pharol está marcada para 28 deste mês.

E, sobre o ano que já vai quase a meio, os analistas não arriscam prognósticos muito otimistas. João Queiroz vê 2017 como um "ano de consolidação das quotas de mercado e de recuperação de segmentos, o que não deverá corresponder a rápidos aumentos de receitas e de lucros, acima da média histórica, quer consideremos janelas de tempo de dez ou de 15 anos".

Já a especialista da Orey iTrade ainda identifica "muitos fatores de risco" que podem comprometer a recuperação das empresas. "Embora as condições económicas tenham melhorado, e as empresas não financeiras beneficiem das taxas de juro baixas, o crescimento económico modesto, o avanço do brexit, as eleições na Europa e a fragilidade do sistema bancário europeu continuam a ser temas que podem contribuir para algum desequilíbrio da recuperação a que se assiste", conclui Marisa Cabrita. Os resultados do primeiro trimestre serão a primeira prova dos nove para as empresas. A época arranca dentro de poucos dias.