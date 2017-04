Pub

Confederação do Alto Minho apresenta petição pública pela eliminação do pórtico de Neiva da A28, considerado "entrave" à atividade empresarial

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL) apresenta hoje uma petição pública pela eliminação do pórtico de Neiva da A28, à entrada de uma zona industrial de Viana do Castelo e considerado "entrave" à atividade empresarial da região.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia