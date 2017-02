Pub

Em causa está uma falha informática que permitiu à mulher do empresário receber notificações sobre as deslocações do empresário.

A Uber tem feito correr muita tinta na imprensa internacional e esta semana voltou a ser notícia, mas por um motivo insólito: um empresário francês vai reclamar em tribunal uma indemnização de 45 milhões de euros a esta plataforma de transporte de passageiros. O motivo? O empresário reclama que, devido a uma falha informática da plataforma, os dados das suas deslocações foram remetidos para o iPhone da sua mulher. Este facto fez levantar a suspeitas sobre a infidelidade do empresário e, em ultima análise, conduziu ao divórcio do casal.

