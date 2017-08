Pub

Alojamento e restauração criaram 35,8% do total de novos empregos no segundo trimestre deste ano, sublinhou a AHRESP.

Nunca tantas pessoas trabalham no setor do alojamento e restauração: 338.700 pessoas, de acordo com os dados do segundo trimestre deste ano do Instituto Nacional de Estatística. Foi a "variação homóloga positiva mais elevada de sempre, +19,7% (+55.800 postos de trabalho", apontou a Associaçãoda Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

