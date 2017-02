Pub

Se a economia avançar como previsto, em 2050 as economias emergentes irão representar cerca de 50% do PIB mundial

O xadrez da economia mundial como o conhecemos terá desaparecido daqui por pouco mais de três décadas. A conclusão é de um estudo da PwC, que antecipa as mudanças da ordem económica mundial em 2050. No topo da cadeia do crescimento estarão as economias emergentes.

