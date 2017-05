Pub

Só entre janeiro e março, a marca de Elon Musk apresentou resultados negativos líquidos de 330,3 milhões de dólares (302,5 milhões de euros)

As expectativas sobre o Model 3 são tão grandes que Elon Musk, o líder da marca norte-americana, está a preparar uma campanha de "anti-venda" do primeiro carro de produção em massa da Tesla. A revelação foi feita durante a chamada telefónica com os acionistas, que decorreu na noite de quarta-feira.

