Pub

É a geração mais bem preparada de sempre e isso nota-se: ministros, CEO e empreendedores, os jovens líderes sub-40 estão prontos para dar cartas.

Os franceses voltam às urnas este domingo para eleger o próximo inquilino do Palácio do Eliseu. Caso consiga derrotar Marine Le Pen, Emmanuel Macron tornar-se-á o presidente mais jovem de sempre da república francesa, com 39 anos. Um feito assinalável num país em que a média de idades do chefe do Estado à data da eleição ronda os 60 anos desde a década de 1950. Mas a tendência para eleger líderes jovens está a alastrar por toda a Europa. Em 2005, Angela Merkel, então com 51 anos, tornou-se a mais jovem chanceler alemã após a II Guerra Mundial. No Reino Unido, desde os anos 1970 que não é eleito um líder com mais de 60 anos.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia