Pub

We the People é o nome da série criada para a Amplifier Foundation que contou com a colaboração do artista

Há oito anos Shepard Fairey criou o poster Hope para Barack Obama, uma síntese da mensagem da campanha eleitoral. Oito anos depois é outro o presidente e o mesmo artista criou uma série de posters para a tomada de posse de Donald Trump em nome do povo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia