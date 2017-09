Pub

Parque eólico no Reino Unido, em parceria com franceses da Engie, deverá ficar concluído em 2022

A EDP Renováveis ganhou um contrato de geração eólica a 15 anos no Reino Unido. A empresa liderada por João Manso Neto atuou em consórcio com a multinacional francesa Engie e vai entregar 950 MW de geração eólica offshore a partir de 2022, de acordo com o anúncio feito esta segunda-feira.

