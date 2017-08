Pub

Duração do contrato não foi anunciada. EDP Renováveis já assegurou 70% do objetivo de capacidade de produção de energia nos EUA

A EDP Renováveis vai duplicar a venda de energia no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A empresa liderada por João Manso Neto anunciou esta quarta-feira um novo contrato de longo prazo com os norte-americanos da Cummins para a venda de energia produzida no parque eólico Meadow Lake VI, de acordo com o comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A operação deverá arrancar em 2018.

