PERES. Elétrica usa programa de combate a endividamento excessivo e poupa quase o dobro do que gasta com salários dos principais gestores

A EDP poupou 19,4 milhões de euros em obrigações fiscais com a adesão ao programa especial de redução do endividamento ao Estado (PERES), mecanismo criado pelo governo no ano passado e especificamente direcionado para a "redução do elevado nível de endividamento, quer das famílias quer das empresas". Mas o programa acabou por beneficiar também aquela que é a empresa mais lucrativa do país.

Segundo o relatório e contas da EDP relativo ao exercício do ano passado, documento divulgado na última semana, a adesão ao PERES permitiu à elétrica evitar o pagamento de 19,4 milhões de euros em juros compensatórios e de mora por dívidas fiscais reclamadas pelo Estado.

