Elétrica oferece 6,80 euros por ação

A EDP lançou esta segunda-feira uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP Renováveis. segundo comunicado divulgado pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.

A empresa liderada por António Mexia oferece 6,80 euros por ação da Renováveis, que a EDP já detém atualmente a 77% e que pretende passar a possuir na totalidade.

Este valor é 8,5% superior ao registado no fecho de mercado desta segunda-feira.

Ainda segundo o comunicado, o valor representa também "um prémio de cerca de 10,5% em relação ao preço médio ponderado das ações da sociedade visada no Euronext by Euronext Lisbon, o mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon, nos seis meses imediatamente anteriores a este anúncio, o qual é de 6,15 euros".

O valor representa ainda um "prémio de cerca de 9,7% em relação ao preço de negociação das ações da sociedade visada no Euronext by Euronext Lisbon [..] no dia 24 de março, o qual é de 6,20 euros por ação", segundo a mesma fonte.

"A oferta é geral e voluntária, obrigando a oferente, nos termos e condições do presente anúncio preliminar e do anúncio de lançamento, a adquirir a totalidade das ações representativas do capital social" da EDP Renováveis "que forem objeto de válida aceitação da oferta", adianta a elétrica. Com Lusa