A EDP Distribuição inaugurou hoje a subestação do Louriçal, no concelho de Pombal, num investimento de 4,5 milhões de euros e considerada pelo presidente do Conselho de Administração como uma das "mais modernas do mundo".

