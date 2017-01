Pub

A EDP vai participar no aumento de capital do BCP através do fundo de pensões, onde está a participação de 2,56% que tem no banco.

A EDP vai acompanhar o aumento de capital do BCP através do seu Fundo de Pensões, o detentor da participação que a elétrica tem no banco liderado por Nuno Amado.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia