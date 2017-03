Pub

E-Primatur aposta no crowdpublishing. Conta com 2 mil pessoas inscritas no portal e 21 livros publicados

A E-Primatur nasceu para editar livros de referência, financiados pelos leitores, um projeto inovador que apesar de se ter visto perante riscos, num país de pouca leitura, tem conseguido ultrapassar as expectativas, segundo o mentor da iniciativa.

