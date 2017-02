Pub

PIB moçambicano cresceu 3,3% o ano passado, metade do registado em 2015.

A economia de Moçambique reduziu o crescimento no ano passado para 3,3%, metade do que tinha crescido no ano anterior, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano, nas Contas Preliminares Nacional de 2016.

