Pub

O produto interno bruto da zona euro cresceu 0,5% face ao quarto trimestre de 2016 e o do conjunto dos Estados-membros subiu 0,4%

As economias da zona euro e da União Europeia (UE) cresceram, respetivamente, 1,7% e 1,9% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período de 2016, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete oficial de estatísticas da UE, o produto interno bruto (PIB) da zona euro cresceu 0,5% face ao quarto trimestre de 2016 e o do conjunto dos Estados-membros subiu 0,4%.

Em termos homólogos, o ritmo do crescimento da economia dos 19 países da moeda única abrandou 0,1 pontos percentuais entre janeiro e março, o mesmo acontecendo na UE (tinham crescido 1,8% e 1,9%, respetivamente, no quarto trimestre de 2016).

Já na variação em cadeia, o PIB da zona euro manteve a mesma taxa de crescimento, mas na UE esta recuou 0,2 pontos percentuais (0,6% entre outubro de dezembro de 2016).