A economia portuguesa criou mais de 130 mil empregos entre junho do ano passado e igual mês deste ano, um aumento homólogo de 2,8%. Visto desta forma, é o melhor mês de junho de que há registo quando se olha para as séries do Instituto Nacional de Estatística (INE), que remontam ao início de 1998. O ritmo médio de criação de empregos no primeiro semestre também é o melhor desse histórico com quase 18 anos: 3,2%. Em termos absolutos, os 130,5 mil empregos criados também são o melhor valor obtido a meio do ano.

