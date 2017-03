Pub

PIB acelera no último trimestre, crescendo 2%, indica o INE. Crescimento médio anual de 1,4% em 2016 é, no entanto, mais fraco do que os 1,6% de 2015.

A economia portuguesa cresceu 1,4% em termos reais no ano de 2016, superando assim todas as previsões mais recentes de várias instituições. Em todo o caso, desacelerou face a 2015, ano em que o crescimento chegou a 1,6%. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia ganhou força no último trimestre do ano, tendo-se expandido 2%.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia