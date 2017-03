Pub

Novo espaço no Cais do Sodré tem ementa do Chef Carlos Soares. Implicou um investimento de cerca de 300 mil euros

O grupo Portugália criou uma sociedade com o empresário Vasco Oliveira, antigo administrador da Starfoods, dona das marcas Selfish e Farm, para lançar um novo conceito de restauração: o EatFish.

