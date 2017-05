Pub

Transportadora aérea arranca novo período de contratações no início de junho. E quer que 20% dos pilotos sejam mulheres até 2020

"For the love of flying". Este é o nome da nova campanha de recrutamento que a easyJet vai levar a cabo no início de junho. O anúncio foi feito esta terça-feira durante a apresentação de resultados financeiros.

